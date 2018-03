Tubulação explode no Rio; não há feridos Uma tubulação explodiu, na tarde de ontem, em um canteiro de obras na Avenida Henrique Valadares, no centro do Rio. De acordo com os bombeiros, não há feridos, mas um trecho da avenida foi fechado para o trânsito. Em nota, a concessionária Light esclareceu que teve de interromper o fornecimento de energia para 40 clientes na região e que a obra de outra concessionária danificou a rede subterrânea.