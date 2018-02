Tubulação data dos anos 1950

O volume que escapa dessas galerias, que estão sucateadas, vaza pelas bocas de lobo da Pompeia. Isso acontece principalmente no ponto onde os dois córregos subterrâneos se cruzam. O encontro das águas é exatamente sob a Praça Marrey Júnior, ao lado do clube do Palmeiras.

As novas galerias municipais, previstas para serem entregues em 2014, vão ter uma capacidade de vazão 40% maior que as atuais. A obra também vai colocar os dois córregos canalizados em uma linha reta até o Rio Tietê, onde deságuam.