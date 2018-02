Trovadores Urbanos misturam romance e Natal em Perdizes

O clima de Natal invade a rua Aimberê, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista ao longo do mês de dezembro. Com 25 anos de mistura entre teatro, música e poesia, o grupo Trovadores Urbanos estreou a 'Seresta de Sexta' especial de Natal neste mês e segue com as apresentações gratuitas, realizadas no endereço da sede dos Trovadores, até o dia 19 de dezembro.

O clima romântico faz parte do DNA dos Trovadores, que deram início aos seus trabalhos no Dia dos Namorados de 1990. A especialidade são as serenatas, encomendadas dentro do cardápio de 10 músicas ou no formato de paródia personalizada. Os quatro fundadores do grupo fazem apresentações por toda a capital paulista cumprindo o padrão: dois cantores, figurino dos anos 20, embalados apenas pelo som de um violão.

A casa dos Trovadores Urbanos é tradicional do bairro de Perdizes, onde se apresentam há 24 anos, conta uma das fundadoras do grupo, Maída Novaes. "Começamos nosso trabalho nos fundos de um consultório dentário, na Rua Ministro Gastão Mesquita. Depois mudamos duas vezes até eu encontrar o terreno na Rua Aimberê onde derrubamos uma casa abandonada e construímos nossa sede de acordo com nossas necessidades", diz a cantora. Hoje, os 'seresteiros do Brasil', como são conhecidos, marcam no currículo artístico sete CDs gravados, turnês internacionais e parcerias com grandes nomes da música brasileira, entre eles: Jair Rodrigues, Inesita Barroso, Demônios da Garoa, Toquinho e Guilherme Arantes.

Escola de Trovadores

Em 1995, um elenco infantil de Trovadores Mirins se juntou ao quarteto que, dez anos depois, fundou a Escola de Trovadores em Perdizes. As aulas para crianças ficaram conhecidas no bairro e trouxeram ao grupo a ideia de ensinar canto também aos adultos. Hoje a escola conta com 133 matriculados nos cursos de Canto Coral (para crianças de três a quinze anos) e Coral Cênico.