Trote em emergência será punido no Rio

A ligação indevida para serviços de atendimento de emergência deverá ser punida com multa a ser cobrada na fatura do serviço telefônico fluminense. É o que determina lei publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de anteontem. Segundo os bombeiros, 15% das ligações que a instituição recebe no 193 são trotes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tem 30% de chamados indevidos. Por dia, são registradas pelo menos 4 mil chamadas falsas.