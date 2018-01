Troca de válvula interromperá abastecimento na zona leste

A troca de uma válvula redutora de pressão causará a suspensão do fornecimento de água para parte da zona leste da capital paulista, na próxima terça-feira, 28. Cerca de 100 moradores deverão ser afetados. O serviço será efetuado no cruzamento das Ruas Manuel Moscoso e Edmundo Orioli, na Cidade Tiradentes, das 7 às 17 horas. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até as 23 horas do mesmo dia.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que a substituição afetará os bairros Cidade Tiradentes, Jardim Santa Maria, Jardim Santa Rita, Jardim Vilma, Flor, Jardim do Divino, Cidade Líder, Jardim Maravilha e Jardim das Roseiras e dos conjuntos Barro Branco, Castro Alves, Inácio Monteiro, José Bonifácio, Juscelino e Prestes Maia. Casos de emergência serão atendidos na Central de Atendimento - 195. A ligação é gratuita.