Troca de tiros nos Jardins deixa assaltante e segurança baleados

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto na esquina das Alamedas Campinas e Lorena, nos Jardins, zona sul de São Paulo, terminou com a vítima e o suspeito baleados na tarde desta quinta-feira, 17.

A vítima, um segurança, estava estacionando na frente do estabelecimento Adora Doces, na Alameda Campinas, quando foi abordado por um assaltante, por volta das 14h50. Segundo um funcionário da doceria, o segurança já saiu do veículo atirando. O suspeito levou um tiro no tórax, revidou e acertou a vítima também no tórax e no braço.

O funcionário da loja afirmou que o segurança é conhecido no local porque costuma retirar mercadorias encomendadas por sua patroa. "Depois a gente ficou sabendo que o segurança havia passado no banco antes de vir aqui, e que deve ter sido seguido pelo assaltante desde lá", afirmou o funcionário, que não quis se identificar.

Os dois feridos foram encaminhados a hospitais da região. Até as 18 horas, não havia informações sobre o estado de saúde deles. O caso seria registrado no 78°DP (Jardins). A doceria funcionava normalmente no fim da tarde desta quinta-feira.