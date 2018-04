Troca de tiros entre dupla e PM termina com bandido baleado no ABC

SÃO PAULO - Um bandido foi baleado e outro conseguiu fugir, por volta das 20h45 desta terça-feira, 25, após a dupla, que ocupava um Astra prata ano 2008 roubado, ser perseguida e trocar tiros com policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão no limite entre São Bernardo do Campo e Santo André, no Grande ABC.

Ao serem abordados pelos PMs ainda em São Bernardo do Campo, os dois ocupantes do Astra iniciaram a fuga e acabaram batendo o veículo na esquina da Rua dos Ciprestes com a Estrada dos Vianas, no Jardim Irene, em Santo André. Na troca de tiros após o acidente, um dos suspeitos conseguiu fugir. O baleado foi levado para o pronto-socorro municipal de Santo André, mas já está fora de perigo.

O dono do veículo - roubado por volta das 19h15 na Avenida Pereira Barreto, na Vila Gilda, em Santo André - já foi localizado pela polícia e se deslocou até o 1º Distrito Policial de São Bernardo. A dupla abordada pela PM teria roubado outro Astra também na mesma região. O dono do segundo veículo também foi contactado pela polícia para fazer o reconhecimento.

Até as 22h30, não havia sido definido se o registro da ocorrência seria realizado mesmo em São Bernardo do Campo ou se a PM teria que se deslocar até a delegacia mais próxima de Santo André. Nenhuma arma foi apreendida pelos policiais segundo o Centro de Operações da Polícia Militar do Grande ABC.