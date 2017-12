Troca de tiros em unidade pacificadora

Um morador foi baleado no peito, por volta das 3h50 de ontem, depois que policiais militares e traficantes trocaram tiros no Morro do Cantagalo, em Ipanema, zona sul do Rio. Na comunidade funciona uma Unidade de Polícia Pacificadora. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança, as armas dos policiais serão periciadas para saber se o tiro partiu da polícia. Luiz Gonçalves de Araújo, de 34 anos, foi submetido a cirurgia.