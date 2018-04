Troca de cadeiras na Prefeitura: chefe da Habitação assume Obras

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) anunciou ontem a saída do secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcelo Cardinale Branco, que há três anos e meio era o responsável por coordenar os principais projetos do governo. Para o cargo foi nomeado Elton Santa Fé Zacarias, secretário de Habitação, pasta que será comandada pelo atual adjunto, Ricardo Pereira Leite.

Kassab já havia manifestado preocupação a seus assessores com o fato de ações como a revitalização da Praça Roosevelt, a demolição do Edifício São Vito e a construção da Praça das Artes seguirem paradas. A troca coloca Santa Fé como um dos três homens fortes do prefeito, ao lado dos secretários Miguel Bucalen (Desenvolvimento Urbano) e Alexandre de Moraes (Transportes e Serviços). Ele também será presidente da SPObras, antiga Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), responsável, por exemplo, pela construção do túnel entre a Avenida Roberto Marinho e a Rodovia dos Imigrantes, orçada em R$ 2,8 bilhões.

Oficialmente, o governo informa que Branco deixou o cargo a pedido pessoal e continuará participando de três conselhos municipais (CET, SPTrans e Cohab). Para participar desses conselhos, o ex-secretário vai receber R$ 15 mil mensais. "Em breve, ele assumirá, ainda, a coordenação de projetos especiais que serão desenvolvidos pela gestão", acrescentou a Prefeitura.