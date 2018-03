Trios de Ivete Sangalo e Cláudia Leitte serão exibidos na internet

O tema neste ano é a percussão e a folia terá atrações inéditas e visitantes ilustres. As novidades começam hoje, com a abertura dos camarotes de Ivete Sangalo e Claudia Leitte, que inauguram transmissões ao vivo na internet de seus trios elétricos. Os links estarão disponíveis nos sites das cantoras.

Carlinhos Brown tem como convidado o americano Blue Men Group em seu primeiro desfile pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado. Terça-feira é a vez do cantor, compositor e DJ Will.I.Am, da banda Black Eyed Peas, que comandará um bloco no Circuito Dodô. O grupo LevaNóiz, do sucesso Liga da Justiça - uma das músicas mais tocadas em Salvador - faz três desfiles, entre hoje e sábado.