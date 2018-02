Trio suspeito de integrar 'gangue dos playboys' é detido pela PM

SÃO PAULO - Três suspeitos de pertencerem à "gangue dos playboys", especializada em sequestros relâmpagos em áreas nobres da zona sul da capital paulista, foram detidos na noite de terça-feira, 13, pela Polícia Militar na região de Moema, na zona sul de São Paulo.

Com o trio foram apreendidos três carros, uma pistola, R$ 1.300, três celulares e um relógio. A arma, segundo a PM, estava no fundo falso do porta-luvas de um dos veículos, que pertence a um dos detidos. Os outros dois carros apreendidos foram roubados.

Segundo a Polícia Civil, os donos dos dois veículos foram até a delegacia e reconheceram o trio como autor dos roubos. Um dos três presos, segundo a PM, é Lucas Leônidas, de 20 anos, conhecido como "Alemão".

O grupo é chamado de "gangue dos playboys" por atuar em áreas nobres e ser composto por jovens de classe média.

Até as 6h, o boletim de ocorrência ainda não havia sido encerrado no 27º Distrito Policial, de Moema.