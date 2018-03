Trio sequestra casal de comerciantes e acaba preso em SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Três homens foram presos em flagrante na zona norte de São Paulo após sequestrar um casal e tentar roubar sua residência na noite de segunda-feira, 6, por volta das 22 horas. As vítimas foram rendidas no município de Carapicuíba, onde possuem uma lanchonete, e obrigadas a levar os criminosos até seu apartamento na capital, na Vila Nova Cachoeirinha.

Segundo a polícia, o homem de 58 anos e sua mulher, de 48, tinham acabado de fechar a lanchonete e entravam no Vectra com dois filhos adolescentes quando o trio, armado com dois revólveres calibre 38, rendeu a família.

Os filhos conseguiram fugir e chamaram a polícia, enquanto os ladrões foram com o casal ao apartamento. Lá, tentaram roubar três notebooks, uma máquina fotográfica digital, tocadores de MP3, um videogame, quatro celulares e quantia não especificada em dinheiro, mas foram surpreendidos pelos policiais quando desciam a escada de emergência do edifício, usando o homem como refém.

Houve uma breve negociação com os policiais e os três criminosos, dos quais dois tinham passagem por roubo e porte ilegal de arma, libertaram a vítima e se entregaram. Eles forma encaminhados ao 72º Distrito Policial, na Vila Penteado.