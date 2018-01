Trio rouba R$ 3 milhões de carro-forte em SP

O trio rendeu os funcionários dentro de um carro-forte e um dos criminosos assumiu o volante do veículo. Dez minutos depois, na Rua Luiz Gatti, os malotes de dinheiro foram transferidos para outros três carros, não identificados.

Os funcionários rendidos não portavam armas porque é de costume deixá-las na portaria. Em depoimento no 7.º Distrito Policial (Lapa), eles disseram que não têm condições de identificar os assaltantes.

O delegado Manuel Adamuz Neto solicitou, no início da tarde de ontem, cópias das imagens do circuito interno para prosseguir com a investigação. Até as 20 horas, ninguém foi preso.

É a segunda vez que essa unidade da empresa é alvo de assaltantes. Em setembro de 2007, uma quadrilha formada por 60 homens levou R$ 20 milhões, mas foi pega durante a fuga.