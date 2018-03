Trio rouba R$ 170 mil de banco na Avenida Paulista e foge pelo Metrô

SÃO PAULO - Três homens ainda não identificados assaltaram no início da tarde desta segunda-feira, 20, uma agencia bancária na Avenida Paulista, em São Paulo. O trio roubou R$ 170 mil em dinheiro e fugiu pela porta da frente. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes escaparam pelo Metrô Consolação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a ação aconteceu por volta das 12 horas, quando, segundo testemunhas, dois homens vestindo roupas sociais entraram pela porta principal da agencia e passaram pelo detector de metais normalmente.

Em seguida, um deles sacou uma pistola e rendeu dois vigilantes e os funcionários do local. Minutos depois, um terceiro suspeito chegou ao estabelecimento e a porta giratória travou em sua entrada, mas após retirar dois celulares do bolso, ele também conseguiu entrar.

Já dentro do banco, ele retirou uma pistola prateada de uma sacola e o trio concluiu o assalto. Os três conseguiram fugir pela porta da frente com os cerca de R$ 170 mil em dinheiro, que estavam em dois caixas e no cofre da agencia. Os dois revólveres calibre 38 dos seguranças também foram levados.

Ainda segundo a secretaria, as investigações estão sob responsabilidade do 78º Distrito Policial. A polícia investiga se as armas usadas no crime eram de brinquedo, já que os detectores de metais não foram acionados. O Metrô informou que "nada anormal" foi registrado na estação Consolação. Policiais revistaram a estação mas não encontraram nenhuma pista.