Trio rouba figurinhas da Copa avaliadas em R$ 21 mil no Grande ABC

Três homens armados roubaram cerca de 40 mil pacotes de figurinhas da Copa do Mundo 2010 na madrugada desta sexta-feira, 28, na Praça Pompeia, no bairro Vila Gilda, em Santo André, no Grande ABC. O material roubado está avaliado em R$ 21 mil.

O motorista que dirigia o caminhão foi abordado pelo trio no momento em que descarregava as caixas de figurinhas, por volta das 4 horas.

Os assaltantes obrigaram a vítima a entrar no caminhão enquanto as caixas eram colocadas em outro carro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), como o motorista ficou de costas durante toda a ação, ele não poderá identificar os assaltantes. O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de Santo André.

Distribuidora

No dia 21 de abril deste ano, 135 mil figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2010 foram roubadas Dentro da distribuidora Treelog, no bairro Casa Branca, também em Santo André.

Cinco homens invadiram a distribuidora e renderam 30 funcionários que estavam no local. Não houve feridos. Os assaltantes levaram também objetos dos funcionários, entre eles aparelhos celulares.

Dois dias depois, uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a recuperar parte da carga. Três pessoas - entre elas um funcionário da distribuidora - foram presas.