Trio rouba cofre e joias de apartamento na Bela Vista

A polícia procura três suspeitos de furtarem um apartamento na Bela Vista, região central de São Paulo, nessa terça-feira, 4. O grupo arrombou a porta do imóvel e levou um cofre com R$ 5 mil, joias, roupas e eletroeletrônicos enquanto o dono estava viajando.

De acordo com o registro policial, dois homens e uma mulher chegaram à portaria do edifício de táxi. O trio disse ao funcionário do condomínio que tinha as chaves do apartamento e autorização da irmã do proprietário do imóvel para entrar. Depois de alguns minutos, eles saíram do prédio, na Rua dos Franceses, levando duas malas e a suposta chave foi deixada na portaria.

Após se dar conta do crime, o porteiro telefonou para o dono do apartamento, um dentista de 35 anos, que estava fora da cidade. A Polícia Civil solicitou imagens das câmeras de segurança do local e ainda não têm informações sobre a identidade dos suspeitos. O caso foi registrado como furto qualificado no 78.º Distrito Policial (Jardins).