Trio rouba 61 armas de empresa de segurança

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o bando aguardou a troca de plantão dos vigias para agir. O funcionário que chegava para trabalhar, às 7h20, foi rendido no caminho da Quality Inteligência Ltda. e obrigado a abrir o portão para os bandidos.

O segundo funcionário estava dentro da empresa. Eles informaram à polícia que os dois tiveram de mostrar onde as armas eram guardadas e ajudar os criminosos a carregá-las para o carro. Antes de sair, os ladrões ainda destruíram a sala de monitoramento de vídeo da empresa. Após o roubo, os funcionários foram levados pelos bandidos. A dupla foi abandonada próxima de uma padaria em Carapicuíba. Eles não se feriram na ação.

O caso será investigado pelo 51.º DP (Butantã). Ontem à noite, nenhum dos três assaltantes havia sido identificado. De acordo com o site da Quality, a especialidade da firma é monitoramento a distância, com imagens transmitidas via internet. Nos fins de semana, apenas um funcionário faz plantão.

A empresa funciona em um sobrado nas proximidades da Avenida Corifeu de Azevedo Marques. No muro, há uma câmera de segurança que não estaria funcionando no momento da ação. Ontem, policiais civis afirmaram que o sistema de vigilância será investigado. A empresa não quis comentar o roubo. / ADRIANA FERRAZ, CAMILA BRUNELLI e LUÍSA MELO, ESPECIAL PARA O ESTADO