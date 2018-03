Trio que roubou arsenal continua foragido A polícia ainda não tem pistas do trio que roubou, no sábado pela manhã, 44 revólveres calibre 38, 17 espingardas calibre 12, 15 coletes à prova de bala e cinco rádios, além de 543 cartuchos de munições de uma empresa de segurança na zona oeste de São Paulo. Segundo policiais do 51.º DP (Rio Pequeno), onde o caso foi registrado, o assalto será investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).