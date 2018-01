Trio morre durante troca de tiros com a PM

Três homens morreram, no final da noite de quarta-feira, 10, ao, supostamente, trocarem tiros com policiais militares na esquina entre as ruas Capitanias Hereditárias e Nova do Tuparoquera, na região do Jardim São Luís, na zo

na sul de São Paulo.

Alertados sobre um roubo de um Fox preto ocorrido na Avenida Roque Petroni Júnior, em Santo Amaro, bairro vizinho, os policiais militares começaram a procurar o veículo, ocupado por Genivaldo Sacramento Ramos, de 24 anos, Ricardo Oliveira da Silva, 26, e Diego Silva Fonseca, 17.

O trio cruzou com uma viatura da PM na Rua José Manoel Camisa Nova, dando início a uma perseguição, pois o rapaz que estava ao volante se recusou a parar o veículo. A perseguição terminou após um dos pneus do Fox furar. Segundo a PM, os três homens desceram do carro e atiraram.

No revide, o trio foi baleado e morreu quando era atendido no pronto-socorro do Campo Limpo. O caso foi registrado no 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio.