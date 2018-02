Trio mata vigia e leva R$ 300 mil de banco em Guarulhos, na Grande SP

SÃO PAULO - Três homens armados invadiram uma agência bancária na noite desta quinta-feira, 18, em Guarulhos, na Grande São Paulo, mataram um dos vigilantes e levaram R$ 300 mil. O bando abordou dois vigilantes do banco no momento em que eles recolhiam malotes de dinheiro em um carro forte na Avenida Santos Dumont, no Jardim Cumbica.

Um dos vigilantes, de 41 anos, se assustou com a aproximação dos suspeitos e foi atingido no peito. O outro funcionário do banco foi obrigado a se deitar ao lado do colega ferido. A vítima foi levada para o Hospital Geral de Guarulhos, mas não resistiu.

Depois de pegar o dinheiro, o trio fugiu em um carro com as armas dos vigias e R$ 300 mil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o veículo que os bandidos fugiram tinha a placa clonada. A polícia fez perícia no local. As imagens do circuito interno da agência auxiliarão na investigação.