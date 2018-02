Trio libera reféns e se entrega após invadir mansão no Morumbi

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um jovem foi preso e dois adolescentes, apreendidos, após invadirem uma mansão na Vila Tramontano, região do Morumbi, zona sul de São Paulo, e fazer quatro moradores e um vigia reféns na madrugada desta quarta-feira, 3, por volta da 0h30. Uma das vítimas conseguiu ligar para o 190 e o trio se entregou após negociar com a polícia.

Dario Alves de Oliveira, de 18 anos, e os dois adolescentes, de 15 e 16 anos, pularam o muro do imóvel, renderam o segurança José Gomes da Silveira, de 57 anos, e descobriram as chaves da residência em seu bolso. Como Silveira tinha inicialmente negado a posse da chaves, acabou agredido, amordaçado e amarrado pelos braços.

Já dentro da residência, o trio rendeu a proprietária, de 84 anos, seu neto e duas filhas, e exigiu joias, dinheiro e acesso a um suposto cofre. "Minha irmã ouviu os latidos do cachorro, percebeu que tinha algo errado e chamou a polícia antes de sair do quarto", disse Heloísa Naufal Gonik, 54 anos, uma das vítimas. Quando os policiais do 16º Batalhão chegaram, os ladrões já tinham separado dois laptops, um celular e cerca de R$ 900,00 em dinheiro.

Segundo o capitão Ednaldo Soares Alexandre, o adolescente de 15 anos liderou a negociação, que durou cerca de meia hora, e exigiu a presença da imprensa e da namorada dele, de 16 anos, que foi buscada pela polícia em sua casa, na favela Real Parque. Assim que a garota chegou, os três assaltantes se renderam e liberaram as vítimas. Apenas o vigia sofreu escoriações leves.

O trio portava uma pistola calibre 6.35 e outra de brinquedo e o caso foi registrado no 34º Distrito Policial, da Vila Sônia.