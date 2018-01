Trio leva R$ 1 milhão de empresa na zona oeste Três ladrões encheram anteontem dois sacos de farinha com R$ 1.174.064 em dinheiro e fugiram do prédio onde é feita a compensação da Rede Ponto Certo, responsável pela recarga do Bilhete Único, no bairro Água Branca, zona oeste de São Paulo. Armados e usando uniformes azuis, parecidos com os da equipe de limpeza, eles recolheram o montante do cofre após dominar cinco funcionários.