Trio invade padaria e residência e faz 17 reféns na zona norte de SP

SÃO PAULO - Três assaltantes foram presos após invadirem uma padaria e uma residência, por volta das 22h30 de terça-feira, no Conjunto Residencial Parque Esperança, região do Morro Doce, em Perus, zona norte da capital paulista.

Armados com dois revólveres calibre 38, os criminosos entraram no estabelecimento, que leva o mesmo nome do conjunto residencial e fica na rua Ramos Mejía, e anunciaram assalto, obrigando 12 pessoas, entre clientes, proprietário e funcionários, a subir para o segundo pavimento do imóvel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, acionados por uma testemunha, ao chegarem no local, encontraram as portas abaixadas. "Erguemos a porta devagar e percebemos que na parte de cima da padaria um dos criminosos mantinha 12 reféns. Os outros dois já haviam deixado o local e pulado para a segunda casa ao lado, onde uma família de cinco pessoas acabou rendida também. Foram cerca de 45 minutos de negociação até os três se renderem", relatou um dos policiais.

Com idades entre 23 e 25 anos, o trio foi detido com as duas armas e encaminhado ao 46º Distrito Policial, de Perus. Os reféns saíram ilesos.