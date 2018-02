Trio invade hotel e surpreende clientes e travestis em Osasco (SP)

SÃO PAULO - Nos primeiros minutos desta quinta-feira, 6, no interior do Hotel Autonomista, localizado na Avenida dos Autonomistas, na região central de Osasco, na Grande São Paulo, o gerente, funcionários, além de alguns travestis, com quem clientes faziam programa, foram surpreendidos por três bandidos, armados com dois revólveres calibre 38, uma pistola e uma faca.

Um dos assaltantes, passando-se por cliente e acompanhado de um travesti, entrou no estabelecimento, rendeu o gerente e abriu caminho para os dois comparsas. A porta de vários quartos foi arrombada pelos criminosos, que tomaram das vítimas, além de dinheiro, diversos objetos, como relógios, celulares e carteiras.

Ainda trancado no quarto, um dos clientes percebeu que o estabelecimento era assaltado e teve tempo de ligar para o 190. Policiais militares do 14º Batalhão chegaram rapidamente e detiveram o trio quando os criminosos já deixavam o local. O caso foi encaminhado à Delegacia Seccional de Osasco, no centro da cidade.