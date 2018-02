Trio invade fórum e leva armas e R$ 50 mil Três homens invadiram ontem o Fórum de Birigui, no interior do Estado, e roubaram 49 armas e R$ 50 mil em dinheiro, fugindo sem deixar pistas. O assalto aconteceu na madrugada, quando os bandidos dominaram o vigia, que foi amarrado e trancado em um banheiro. As armas, principalmente revólveres e pistolas de diversos calibres, que serviam de provas em processos judiciais, estavam guardadas em uma sala com porta simples. O dinheiro foi retirado de um caixa eletrônico do banco que fica no prédio.