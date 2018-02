Trio invade e rouba residência no Morumbi Três homens roubaram ontem uma casa na Rua Doutor Mário Freire, na região do Morumbi, na zona sul, e fugiram em seguida. Segundo a polícia, homens do Grupamento Aéreo da corporação passaram a manhã sobrevoando o bairro, mas não encontraram os suspeitos, que levaram dois computadores, dinheiro e dólares. O valor não foi divulgado. Ninguém se feriu.