Trio invade crematório municipal da Vila Alpina, rende funcionários e rouba cofre

O crematório municipal da Vila Alpina, na zona leste da capital, foi invadido por três ladrões pouco depois da zero hora de ontem. Eles renderam os três funcionários que estavam no local e foram direto ao cofre, que armazena valores recebidos pelo serviço de cremação e compra de urnas.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, os criminosos aproveitaram a abertura do portão durante a saída de um carro funerário. Com radiocomunicadores, trocavam informações com comparsas do lado de fora.

Após arrancar o cofre, os ladrões obrigaram as vítimas a carregá-lo para um carro de cor escura. Em seguida, as vítimas foram trancadas dentro de uma sala administrativa. Os funcionários chamaram a polícia por volta da 1h30.