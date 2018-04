Trio invade condomínio de luxo na zona sul de SP

SÃO PAULO - Três homens invadiram e assaltaram um condomínio de luxo no fim da manhã desta quarta-feira, 19, no bairro Vila Andrade, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada às 11 horas por moradores do prédio, localizado na Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, 415. Ao chegar no local, o trio já havia fugido em um veículo. Um morador que estava preso no banheiro de um dos apartamentos foi libertado.

Por volta das 14h30, agentes ainda realizavam buscas na região em busca dos criminosos. A polícia não soube informar o número de apartamentos assaltados e nem o que foi levado pelos assaltantes. O caso está sendo registrado no 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi.