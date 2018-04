Trio invade casa, um bandido é baleado e outro preso pela PM no Butantã

SÃO PAULO - Um assalto a residência terminou com um criminoso preso e outro baleado, na tarde de segunda-feira, 2, na região do Butantã, zona oeste da capital paulista. Por volta das 16h30, a dupla e um comparsa, que está foragido, invadiram a casa número 171 da Rua Geraldo Amorim. Inicialmente, um deles, armado, rendeu o proprietário quando este estacionava o carro na garagem; em seguida, surgiram os outros dois bandidos.

No imóvel, foram dominadas também a mulher, a filha e a neta pequena do dono da casa. As vítimas passaram a ser ameaçadas e tiveram que entregar bens e objetos de valor em geral. Enquanto isso, um vigia da rua, que testemunhou a ação, ligou para o 190. Equipes das Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (Rocam) foram acionadas. Os policiais chegaram em meio à fuga dos bandidos, que abandonaram uma moto Yamaha, modelo XT-660 cilindradas, azul, e fugiram a pé. Na Rua Augusto Farina, dois deles atacaram ocupantes de um Fiat Uno, que foram obrigados a entregar o veículo. O outro foi cercado pelos PMs, reagiu, foi baleado na troca de tiros e encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde continua internado.

Outra equipe da Rocam localizou o Fiat Uno na Rua Maria José de Amorim, onde um dos ladrões foi preso, sem reagir; o outro fugiu a pé. Com os detidos, foram encontrados celulares, R$ 400,00, US$ 4,00 e um revólver calibre 38, tudo pertencente à família vítima do assalto. A moto usada pelo bando não apresentava queixa de roubo, e o atual proprietário está sendo procurado para prestar esclarecimentos. A ocorrência foi registrada no plantão do 14º Distrito Policial, no bairro de Pinheiros.