Trio invade casa, faz reféns e acaba preso no Planalto Paulista

Três homens foram presos em flagrante na noite desta terça-feira, 14, acusados de praticarem um assalto a uma residência na Alameda Apetupás, no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo. A Polícia Militar (PM) e o Helicóptero Águia chegaram ao local enquanto os bandidos ainda estavam dentro da casa. Eles tentaram fugir, mas foram localizados pelo helicóptero e capturados em cima do telhado de um imóvel vizinho.

O dono da casa, um engenheiro de 48 anos, contou que tentava consertar a maçaneta do portão de entrada enquanto conversava com o vigia da rua, de 34 anos, quando ambos foram rendidos, por volta das 23 horas. Dois homens que desceram de um Fiat Palio branco abordaram as vítimas. Um deles estava armado. "Pensei em tentar fechar o portão, mas achei que não daria tempo para trancar, então não fiz nenhum movimento brusco", contou o engenheiro.

As duas vítimas foram levadas para dentro da residência, onde estava o filho do dono da casa, um estudante de 17 anos. Um terceiro assaltante entrou em seguida. O adolescente, o pai e o vigia foram mantidos sentados no sofá da sala, sob a mira de um revólver. Conforme o relato das vítimas, enquanto reuniam os objetos que pretendiam roubar, os bandidos perguntaram por diversas vezes se mais alguém chegaria à residência e diziam que matariam todos se isso acontecesse. Segundo o engenheiro, os criminosos também ameaçaram sequestrar o seu filho.

Cerca de dez minutos após a abordagem dos bandidos, a polícia chegou ao local, avisada por uma testemunha que presenciou a ação dos criminosos. PMs da 3ª e 4ª Companhias do 12º Batalhão cercaram a casa. O Helicóptero Águia também foi mandado ao local em seguida. Os três assaltantes perceberam a movimentação e um deles subiu na varanda. Ao ver as viaturas, ele avisou os comparsas e todos resolveram fugir, deixando para trás uma televisão que já haviam separado para levar.

Prisão

Os bandidos fugiram da residência pelos fundos e foram localizados em cima do telhado de uma casa vizinha. Com eles, os policiais apreenderam R$ 284, celulares e relógios roubados das vítimas, além de um revólver calibre 38 com a numeração raspada. O Fiat Palio usado pelo trio também foi apreendido. O veículo havia sido roubado no último dia 13 no Grajaú, zona sul.

Luan Bruno Gomes, de 19 anos, Willian Márcio Luiz Ferreira de Jesus, de 27 e Edmilson Costa Lima Romano, de 24, foram levados ao 27º Distrito Policial (Campo Belo). Eles responderão por roubo. De acordo com a polícia, Jesus e Romano já têm passagens por roubo e porte ilegal de arma.