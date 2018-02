Trio faz arrastão em restaurante na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO - Um restaurante da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, foi alvo de um arrastão por volta das 21h20 de quinta-feira, 11. Três homens, dois deles armados, abordaram alguns clientes e, os ameaçando, levaram relógios, celulares e carteiras.

Segundo a polícia, a ação causou um prejuízo de R$ 11 mil às vítimas. O trio fugiu 10 minutos depois de entrar no estabelecimento, em um Fiat Linea. A Polícia Militar foi chamada, mas até as 19h30 desta sexta-feira não havia localizado os assaltantes. O caso foi registrado no 91°. DP (Ceasa).