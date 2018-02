Trio é preso por furtar turistas em feiras e convenções em SP

SÃO PAULO - Dois peruanos e uma brasileira foram presos na tarde desta segunda-feira, 26, por integrar uma quadrilha que furtava turistas em feiras e convenções na capital. Eles foram detidos durante a Hair Brasil, no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte. Reportagem do Estado mostrou neste domingo que esses eventos são os locais preferidos dos bandidos para atacar turistas em São Paulo.

Os ladrões foram detidos enquanto tentavam furtar o celular que estava dentro da bolsa de uma frequentadora da feira. Foram pegos os peruanos Manoel Jesus Correa Castillo, de 31 anos, e Sara Yzabel Riqueros Angeles, de 29, e a brasileira Mércia Roberta Ferreira do Nascimento, de 19.

Segundo a polícia, eles atuavam dissimuladamente. Uma das mulheres iniciava um bate-papo com as vítimas, enquanto outra se aproximava e tentava levar algum objeto. O homem observava à distância, dando cobertura. As duas mulheres tentaram resistir à prisão e agrediram o investigador Anderson Juliano Nazato.

Um outro bando que também agia durante o evento conseguiu escapar antes de ser detido pela polícia. "Estamos preocupados. Muitos sul-americanos vêm até o Brasil para praticar esses crimes porque a legislação daqui é mais branda do que nos países vizinhos", afirmou Osvaldo Nico, o titular da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Somente nesta segunda-feira, foram feitos 18 boletins de ocorrência no Expo Center Norte por causa da ação dos criminosos. O local chega a concentrar mais de 40 mil pessoas por dia durante os eventos.