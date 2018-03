Trio é preso por furtar 30 ovos de Páscoa Três mulheres foram presas ontem à noite em uma estrada próxima de Igaraçu do Tietê, no centro-oeste paulista. Elas são acusadas de furtar 30 ovos de Páscoa em lojas da cidade. Houve perseguição depois que a polícia recebeu a denúncia do roubo. O trio foi levado à delegacia de Barra Bonita. Havia crianças no carro das mulheres, mas a polícia não informou se eram filhos delas.