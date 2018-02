SÃO PAULO - Três suspeitos de arrombar um caixa eletrônico foram presos na noite de quinta-feira no jardim Aquarius, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha por volta das 22h. O trio foi preso no momento da fuga. Com eles, foram apreendidos um pé de cabra e uma lista com endereços de bancos da cidade.