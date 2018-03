Trio é preso durante sequestro relâmpago em Osasco

SÃO PAULO - Três assaltantes, entre eles dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram detidos, por volta das 20h30 desta terça-feira, 29, e, Osasco, na Grande São Paulo, no momento em que faziam refém uma bancária, de 40 anos, dentro do carro da vítima, um Celta prata.

Quando se aproximava da casa de parentes, no bairro IAPI, na zona norte de Osasco, a bancária foi abordada por Douglas Tomazzo N. Costa, de 19 anos, e pelos dois menores, um deles armado com uma falsa pistola, e obrigada a seguir com o trio até a cidade vizinha de Barueri. A intenção dos criminosos era realizar saques em caixas eletrônicos.

Testemunhas viram o ataque à bancária e alertaram policiais militares que faziam patrulhamento na região. O veículo foi localizado no início da rodovia Castello Branco e abordado pelos policiais no momento em que se aproximava de uma das cabines do pedágio, que fica no quilômetro 18, no bairro de Piratininga.

Sem ferimentos, a bancária foi resgatada e o trio, encaminhado ao 10º Distrito Policial de Osasco, do Jardim Baronesa. Segundo a polícia, quando menor de idade, Douglas chegou a ser internado na Fundação Casa (antiga Febem). O bandido foi autuado por roubo com retenção de vítima, corrupção de menores e porte ilegal de arma.