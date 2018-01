Trio é preso durante assalto a taxista no centro de SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br

Três homens foram presos na madrugada desta segunda-feira, 12, por volta das 3h10, após anunciarem um assalto dentro de um táxi. O motorista conseguiu parar em frente à base comunitária da Polícia Militar do Largo do Arouche, no centro da capital, e pediu socorro.

O trio subiu no táxi na Avenida Francisco Matarazzo, em frente à casa noturna Villa Country, zona oeste da capital, e pediu uma corrida até à Praça da República. Na Avenida São João, anunciaram o assalto e ordenaram que o motorista continuasse dirigindo. O taxista, porém, estacionou em frente à base comunitária do Largo do Arouche e chamou a polícia.

Os três foram presos em flagrante e levados ao 3º DP (Santa Ifigênia). A polícia apreendeu com eles um revólver calibre 22.