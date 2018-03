Trio é preso durante assalto a loja de surf na zona norte de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Três bandidos foram presos, na noite da segunda-feira, 17, quando assaltavam uma loja de artigos esportivos, especializada em surf, na rua Voluntários da Pátria, em Santana, zona norte de São Paulo.

Com o trio, que foi detido por policiais militares das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam) do 9º Batalhão, havia um revólver calibre 38. Os três criminosos, que não tiveram o nome informado pela polícia, são maiores de idade.

O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde.