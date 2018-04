Trio é preso durante assalto a estacionamento no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Três assaltantes, entre eles um adolescente de 17 anos, foram presos, no final da noite de sexta-feira, 21, quando se preparavam para deixar um estacionamento localizado na rua Frederico Abranches, em Santa Cecília, região central de São Paulo.

PMs do 13º Batalhão conseguiram chegar ao local a tempo de deter o trio pois o dono do estabelecimento, que ligou para o 190, de casa e via internet monitorava o comércio, onde há câmeras instaladas. A intenção dos criminosos eram fugir com dinheiro, monitores de computadores e um Honda Fit. Após dominar a dupla, que estava desarmada, os policiais encontraram os dois funcionários do estacionamento amarrados nos fundos do imóvel, próximo ao banheiro. As vítimas foram agredidas pelos criminosos, mas não sofreram ferimentos graves.

Passando-se por clientes, Jonas Pascoal da Costa, Tiago Martins dos Santos, ambos de 23 anos, e o adolescente entraram no estacionamento e anunciaram o assalto, fingindo estarem armados. Detidos, os três foram encaminhados para o plantão do 77º Distrito Policial, de Santa Cecília. Um dos dois bandidos maiores de 23 anos, segundo a PM, já tem passagens por receptação e furto.