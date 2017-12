Trio é preso após usar carro de autoescola para assaltos em SP

Três jovens foram detidos na madrugada desta quarta-feira, 17, após assaltarem um posto de gasolina e uma farmácia, na zona leste de São Paulo, usando um veículo de autoescola.

Tiago Ferreira, de 22 anos, Tatiane da Silva, 25, e Angélica de Abreu, 23, estavam em um Celta da autoescola do pai de Angélica quando foram abordados por policiais na Estrada do Imperador, região do Limoeiro, onde o trio havia assaltado uma farmácia.

Minutos antes, eles haviam roubado um posto de gasolina na Avenida São Miguel. Com eles a polícia encontrou uma pistola calibre 3.65, uma quantia em dinheiro, produtos de beleza da farmácia e maços de cigarro levados do posto de gasolina. O caso foi registrado no 24º DP, de Ermelino Matarazzo.