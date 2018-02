Trio é preso após roubar carro de dona de escola em Guarulhos

SÃO PAULO - Três bandidos foram presos, às 22h15 desta quinta-feira, 9, após roubarem o veículo da proprietária de uma escola na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A vítima, de 57 anos, já havia entrado em seu Honda CRV prata, às 20h30, quando foi rendida em frente ao estabelecimento de ensino, na rua Barbosa, no bairro Macedo. Fingindo estar armados, Rafael Alves Silveira, de 19 anos, Guilherme de Carvalho Rodrigues, 21, e Felipe de Souza Moreira, também de 21 anos, fugiu com o carro, abandonando o veículo no Parque Cecap, ainda em Guarulhos.

A bolsa e um notebook da vítima foram transferidos para um Fox prata, pertencente a Guilherme. Em patrulhamento pela rua Carlos Korkischko, na Vila Barros, PMs da 4ª Companhia do 15º Batalhão, já cientes do roubo do Honda, desconfiaram de três ocupantes do Fox e pararam o veículo, no qual estavam todos os pertences da empresária.

"Eles não souberam explicar de quem eram os objetos. Com os documentos da vítima, entramos em contato com a delegacia e descobrimos o que havia ocorrido, momento em que eles acabaram confessando o roubo e indicaram o local onde estava o Honda", relatou o soldado França, um dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a polícia, Felipe de Souza já tem passagem por tráfico. O trio foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, reconhecido pela vítima e autuado por roubo. Entre o que foi roubado da vítima e recuperado pelos policiais estão o notebook, um GPS, cerca de R$ 1.560,00, quatro folhas de cheque e vários cartões bancários.