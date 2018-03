Trio é preso após assalto a mercado em Carapicuíba

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três bandidos, entre eles um adolescente, foram presos, às 21 horas de quarta-feira, 26, após assaltarem um mercado na Estrada da Fazendinha, em Carapicuíba, região oeste da Grande São Paulo.

Com o trio, policiais militares do 33º Batalhão apreenderam um revólver pertencente à PM e três motos. Não houve confronto entre os PMs e os assaltantes. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Carapicuíba.