Trio é preso após assaltar padaria na zona sul de SP

Três pessoas foram presas, no final da noite de domingo, 28, acusadas de assaltar a panificadora Delfim Pães e Doces, na Avenida Moaci, no Planalto Paulista, região de classe média alta da zona sul da cidade de São Paulo. Entre os detidos está o padeiro do estabelecimento, incumbido de dar apoio logístico à ação criminosa. Dez minutos antes dos dois comparsas, armados com uma pistola calibre 7.65, entrarem na padaria e anunciarem o assalto, o funcionário deixou a panificadora. Ao que tudo indica, ele ficou nas proximidades esperando pelo desfecho do roubo, que rendeu aos criminosos R$ 3.700 em dinheiro, cinco pacotes de cigarros e quatro litros de uísque, segundo a polícia. Policiais militares da Força Tática do 12º Batalhão foram acionados pelo dono da padaria, que teve seu Corsa prata levado durante a fuga da dupla. Minutos depois, na Avenida Indianópolis, um Fiat Pálio cinza, ocupado por três pessoas, foi parado. Eram os dois assaltantes e o padeiro. Com eles estavam as chaves do Corsa, que havia sido abandonado na Avenida Irerê. O dinheiro e os produtos roubados foram recuperados pela polícia. O trio, cuja identificação não havia sido divulgada até as 3h15 desta segunda-feira, foi encaminhado ao plantão do 16º Distrito Policial, de Vila Clementino, e indiciado em flagrante. (Colaborou Ricardo Valota)