Trio é preso após assaltar Habib's em Pirituba, na zona norte de SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três ladrões foram presos após assaltarem um restaurante da rede Habib's em Pirituba, zona norte na capital, no início da madrugada desta segunda-feira, 31. Três outros criminosos permanecem foragidos.

Segundo testemunhas, a quadrilha invadiu a unidade da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 5574, por volta da 0h30. Eles renderam funcionários e clientes e chegaram a agredir o segurança com uma coronhada na cabeça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ladrões roubaram objetos pessoais de funcionários e dinheiro do caixa e, na fuga, levaram a moto de um dos entregadores do restaurante. A Polícia Militar foi acionada e a partir da descrição das vítimas conseguiu deter, na região do assalto, três dos ladrões. A moto roubada também foi recuperada.

O trio foi encaminhado ao 33º Distrito Policial, em Pirituba, onde o crime foi registrado.