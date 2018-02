Trio é preso ao sequestrar casal e criança no ABC e realizar saques em SP

SÃO PAULO - Três assaltantes foram presos, por volta das 22h30 de terça-feira, 23, em Santo André, no ABC, após renderem um casal de amigos e uma criança, sacarem R$ 1.700,00 de caixas eletrônicos e abandonarem as vítimas na capital paulista.

Ocupando um Fox preto, o casal e um menino de 8 anos, filho da mulher, foram dominados pelos criminosos na Rua Grã-Bretanha, na Vila Príncipe da Gales, em Santo André, e obrigados a seguir com os bandidos até os caixas eletrônicos. Após sacarem dinheiro das máquinas, deixaram as vítimas no bairro do Sacomã, região sudeste da capital.

Em patrulhamento pela Avenida São Paulo, próximo ao nº 600, no Jardim São Jorge, no limite entre Santo André e Mauá, PMs da Força Tática do 41º Batalhão pararam o Fox preto e abordaram os bandidos, que estavam armados com um revólver calibre 38.

Um deles ofereceu dinheiro para os policiais e acabou autuado também por tentativa de suborno. Com os assaltantes também estavam objetos pessoas das vítimas. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André.

Texto atualizado às 2h45