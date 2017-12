Trio é preso ao roubar bar no Alto de Pinheiros A Polícia Militar prendeu em flagrante ontem à tarde, por volta das 15 horas, três homens que roubavam um bar no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Cerca de dez clientes estavam no local. Um pedestre que passava na frente do bar percebeu a ação dos bandidos e parou um carro da polícia que passava pelo local. O trio se entregou sem resistir. O dinheiro recolhido pelos assaltantes, R$ 3.130, foi recuperado. A polícia também apreendeu duas armas.