Trio é preso ao invadir prédio na região central de São Paulo

SÃO PAULO - Três bandidos foram presos, por volta das 3 horas desta madrugada de quarta-feira, 10, minutos após arrombarem a porta de entrada e invadirem um prédio residencial, de três andares, na Rua Martim Francisco, no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo.

Armado com uma pistola .45 e um revólver calibre 38, o trio, que estava na escada do corredor do 1º andar, foi surpreendido por policiais militares da 2ª Companhia do 13º Batalhão, acionados por uma moradora que testemunhou os criminosos forçando a porta de ferro do edifício.

Com os criminosos, todos aparentemente maiores de 18 anos, a PM apreendeu cerca de R$ 600, celulares e duas carteiras, supostamente roubados em outro assalto. Segundo a PM, nenhum apartamento havia sido invadido pelos bandidos quando os policiais entraram no prédio, que possui 13 apartamentos.