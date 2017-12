Trio é detido por assalto na Vila Madalena

Os policiais chegaram ao bando por meio de um mapa desenhado que um dos integrantes da quadrilha deixou cair durante o assalto a um prédio na Rua Fradique Coutinho. Os investigadores compararam a caligrafia com a dos funcionários de uma galeria de arte e de uma construtora que funcionam no local e haviam sido roubadas. A caligrafia era similar à de um dos estagiários da construtora, Douglas Barbosa, de 19 anos. Ele foi abordado na empresa e, levado para a delegacia, confessou ter participado do crime e de outro roubo, no mesmo dia, no Socorro. Ele ainda indicou os comparsas: dois foram presos e dois estão foragidos.