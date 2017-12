Trio é detido durante sequestro na região da Avenida Paulista

Policiais militares prenderam, na noite desta quarta-feira, 21, na região da Avenida Paulista, três homens que realizavam um sequestro relâmpago. Wellington Felipe da Silva, Edi Carlos de Oliveira e Rogério Oliveira de Souza abordaram dois homens quando as vítimas, colegas de trabalho, entravam no carro.

De acordo com o plantão da delegacia da Aclimação (5ºDP), dois ladrões ficaram no veículo roubado, enquanto um terceiro dava cobertura em outro carro. Eles trafegaram pela região da Vila Mariana, mas não conseguiram realizar saques com os cartões bancários dos dois amigos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os policiais desconfiaram dos dois automóveis e fizeram a abordagem. Os três criminosos não reagiram e as vítimas foram libertadas sem ferimentos. O trio tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas.

Em depoimento na delegacia, as vítimas disseram que os assaltantes estavam armados. No momento das prisões, no entanto, os policiais militares não encontraram nenhuma arma. A polícia suspeita que ela tenha ficado com o terceiro criminoso foragido.