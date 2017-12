Trio é detido com veículos em nome de desaparecido

SÃO PAULO - Três suspeitos foram detidos, por volta das 23h30 de quinta-feira, 22, por policiais militares da 3ª Companhia do 28º Batalhão, no bairro de Iguatemi, na zona leste de São Paulo, com dois veículos que estão em nome de Nelson Paranhas, de 57 anos, desaparecido desde a noite de quarta-feira, 21.

Em patrulhamento, os PMs abordaram os suspeitos, que estavam em Ford Fiesta cinza e uma Chevrolet S-10 preta, na altura do nº 5 mil da Avenida Ragueb Chohfi. Ambos os carros estão em nome de Nelson que, segundo familiares, na noite de quarta-feira, ao volante do Fiesta, deixou o trabalho em Guarulhos, na Grande São Paulo, e não apareceu mais em casa.

Levados para o 54º Distrito Policial, de Cidade Tiradentes, o trio, até as 3 horas desta madrugada de sexta-feira, 23, seria ouvido apenas depôs da chegada do delegado, pois o mesmo, responsável pelo plantão várias delegacias na região, estava no plantão do 44º Distrito Policial, de Guaianazes.

Segundo a polícia, que não quis passar mais detalhes sobre o desdobramento da ocorrência, os três detidos somam passagens por furto, roubo e receptação. Nenhuma arma ou entorpecente foram apreendidos com o trio.