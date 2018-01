Trio é detido com veículo roubado na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO- Policiais militares prenderam, por volta das 16h desta terça-feira, 15, três pessoas que estavam em um veículo roubado, no Grajaú, zona sul da capital.

Durante patrulhamento pela rua Luís Pistarini, os policiais foram abordar o motorista do veículo. Ele tentou fugir e acabou batendo o carro na rua Lourenço Cabreiro. Um casal e um adolescente que estavam no veículo foram detidos. Os três foram conduzidos ao 102º Distrito Policial (Socorro) para elaboração do boletim de ocorrência.